Al twee ongevallen aan Gistelbrug: politie regelt nu verkeer tijdens spits Bart Boterman

08 oktober 2020

12u18 0 Oudenburg Aan de Gistelbrug in Oudenburg, vlak bij Gistel, zijn intussen al twee ongevallen gebeurd doordat de verkeerslichten in onderhoud zijn. Aan de Gistelbrug in Oudenburg, vlak bij Gistel, zijn intussen al twee ongevallen gebeurd doordat de verkeerslichten in onderhoud zijn. Na de zware crash dinsdag reden donderdagmorgen een vrachtwagen en een auto tegen elkaar. Oudenburgs burgemeester Anthony Dumarey heeft de politie gevraagd om er het verkeer te regelen tijdens de spits.

Afgelopen maandag zijn onderhoudswerken gestart aan de verkeerslichten aan de Gistelbrug. Wanneer verkeerslichten niet werken, gelden in principe de normale verkeersregels zoals voorrang van rechts. Er werd ook signalisatie geplaatst. Dinsdag rond 14 uur botsten evenwel twee voertuigen met elkaar door de gewijzigde situatie. Twee verkeerslichten die in onderhoud waren, werden geramd. Het gevolg: de onderhoudswerken door Fluvius zouden nog langer in beslag nemen omwille van de grote schade. Beide verkeerslichten moesten volledig vernieuwd worden.

Total loss

Donderdagmorgen rond 7 uur gebeurde opnieuw een ongeval door de niet-werkende lichten. Een vrachtwagen bestuurd door een 51-jarige Gistelnaar en een auto, met een 25-jarige vrouw uit Gistel aan het stuur, botsten. Zowel de auto als de vrachtwagen raakte beschadigd en kon niet meer verder. De wagen was zelfs total loss. De 25-jarige bestuurster werd naar het ziekenhuis overgebracht met lichte verwondingen en was in shock. De brandweer kwam een oliespoor afkomstig van de vrachtwagen te verwijderen.

“Ik kreeg ondertussen de bevestiging dat alles tegen vrijdagmiddag hersteld zou zijn door nutsmaatschappij Fluvius. In de tussentijd zal de politie op mijn vraag op piekmomenten het verkeer regelen om extra ongevallen te vermijden”, zegt Oudenburgs burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld).