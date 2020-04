Al 28 pv’s in Oudenburg voor overtreding coronamaatregelen BBO/TVA

30 april 2020

13u18 2 Oudenburg Tussen 13 maart en 29 april deden agenten van de politiezone Kouter 51 corona-gerelateerde interventies in Oudenburg. Dat leidde tot 28 processen-verbaal, namelijk 15 voor het niet naleven van het samenscholingsverbod en 13 voor het maken van een niet-essentiële verplaatsing. Dat melden Oudenburgs burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld) en politieraadslid Stefaan Reynaert (Open Vld) na het opvragen van de cijfers tijdens de digitale politieraad van donderdagavond.

“Wie de inbreuk erkent, betaalt meteen een minnelijke schikking van 250 euro. Als dat niet het geval is, gaat de overtreding naar het parket voor verdere afhandeling”, zegt politieraadslid Stefaan Reynaert. Ter vergelijking: in Torhout waren er 75 interventies, in Ichtegem 71, in Jabbeke 62, in Oudenburg 51 en in Gistel 48.

“Met 15 processen-verbaal voor het niet-naleven van het samenscholingsverbod staat Oudenburg op de voorlaatste plaats. In Torhout zijn dat er immers 41, in Gistel 23, in Ichtegem 22 en in Jabbeke 12. Met 13 processen-verbaal voor het maken van een niet-essentiële verplaatsing zitten we in de middenmoot. In Torhout zijn dat er 23, in Ichtegem 15, in Gistel 11 en in Jabbeke 2. Bij het interpreteren van de cijfers moet natuurlijk het aantal inwoners in rekening worden gebracht", zegt Oudenburgs burgemeester Anthony Dumarey.

Hij roept iedereen op om de maatregelen te blijven naleven: “Ook na de Nationale Veiligheidsraad van vorige vrijdag blijven de regels met betrekking tot samenscholing en niet-essentiële verplaatsingen dezelfde. Een samenscholing is een bijeenkomst van meer dan twee personen, met uitzondering van het gezin. Alleen professionele en absoluut noodzakelijke verplaatsingen zijn toegestaan, zo ook fysieke activiteiten met maximaal één persoon, op voorwaarde dat fysieke afstand altijd gerespecteerd wordt. Pas vanaf 4 mei zijn fysieke activiteiten in open lucht toegestaan met maximaal twee andere personen", besluit de burgemeester.