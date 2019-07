AED-toestel bij Zandvoordebrug: “Samen met Rode Kruis Verder bouwen aan een hartveilige stad” Timmy Van Assche

01 juli 2019

16u12 0 Oudenburg Aan de Zandvoordebrug, ter hoogte van tankstation De Bolle en horecazaak 't Vielootje, hangt voortaan een AED-toestel. De ‘ Automatische Externe Defibrillator’ is een draagbaar toestel dat een elektrische schok aan het hart toedient bij levensbedreigende hartritmestoornissen. “De locatie is niet toevallig gekozen, want hier passeren veel lopers en fietsers”, zegt burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld).

Op vandaag staan er al zeven toestellen verspreid op Oudenburgs grondgebied: op de parking van supermarkt Spegelaere, bij sporthal Ter Beke, aan het lokaal dienstencentrum Biezenbilk, op het Essenthoplein in Ettelgem, op het sportterrein van KVK Ettelgem, aan de kerk van Westkerke en aan ’t Centrum in de Roksemse Brugsesteenweg. Nu hangt er dus een achtste AED-toestel bij de Zandvoordebrug. “Samen met het Rode Kruis Oudenburg-Jabbeke willen we zo verder bouwen aan een hartveilige stad”, zegt Dumarey. “Om mensen met een hartstilstand te kunnen redden, moeten omstaanders snel en juist kunnen reageren. De overlevingskansen stijgen namelijk aanzienlijk wanneer een omstaander het slachtoffer binnen de eerste minuten kan reanimeren. Daarom is een AED-toestel op strategische punten in onze stad van groot belang. Bij de Zandvoordebrug, langs de vaart Plassendale-Nieuwpoort, passeren dan ook veel fietsers, lopers en andere sporters.” Het toestel werd geschonken door het Rode Kruis dankzij de opbrengst van de kerstconcerten van Jo Vally in de Oudenburgse kerk, zo laat afdelingsvoorzitter Patrick Vandenbroele weten. “Ik wil dan ook de vele vrijwilligers en bestuursleden uitvoerig bedanken. Het stadsbestuur draagt de veiligheid van de inwoners hoog in het vaandel. Het is onze intentie om elk jaar een nieuw toestel te installeren”, benadrukt de burgemeester.

Het AED-toestel geeft gesproken instructies. Het leidt de hulpverlener door de reanimatie tot professionele hulpverleners het van hem overnemen. Toch is het ook belangrijk om een cursus te volgen bij het Rode Kruis, zowel om het toestel te gebruiken als eerste hulp toe te dienen. De lokale afdeling Oudenburg-Jabbeke richt daarom dit najaar nieuwe sessies in.