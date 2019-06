Achtervolging eindigt tegen gevel, politie kan bestuurder verderop overmeesteren Bart Boterman

26 juni 2019

01u16 0 Oudenburg I n de Brugsesteenweg in Roksem bij Oudenburg is dinsdagavond een Audi A6 in een voortuin en tegen een gevel beland na een achtervolging. De bestuurder sloeg daarna te voet op de vlucht en werd verderop overmeester. De passagier, een jonge vrouw, bleef zitten in de wagen. De auto was eerdr weggereden van een politiecontrole.

De Audi was iets voor half twaalf weggereden van een politiecontrole en scheurde aan hoge snelheid over de Brugsesteenweg vanuit Jabbeke richting Roksem, met de politie in het kielzog. Ter hoogte van de Pastoriestraat wilde de bestuurder vermoedelijk indraaien, maar hij miste zijn bocht compleet. De wagen ramde enkele bomen en struiken in een voortuin en kwam tegen een gevel tot stilstand. De bestuurder vluchtte te voet weg in de Pastoriestraat, maar de politie kon de man er overmeesteren en boeien.

De bewoners van het getroffen huis werden naar eigen zeggen pas wakker toen de buurman op het raam stond te kloppen terwijl de politie de verdachten aan het arresteren was. “We hebben geluk gehad. Er zit weliswaar een barst in de gevel, maar het had veel erger gekund. De bomen en struiken hebben de auto flink afgeremd. Ons driejarig kindje is gelukkig blijven doorslapen”, getuigen de bewoners.

De twee inzittenden van de Audi werden meegenomen naar het politiekantoor. Waarom de bestuurder op de vlucht sloeg bij een controle, is voorlopig niet duidelijk. In de volgende 48 uur wordt duidelijk of de twee voor de onderzoeksrechter moeten komen.