Aanvragen voor zwembaden in de tuin verdrievoudigd: “Quarantaine in combinatie met mooi weer doet mensen dromen van vakantiegevoel in eigen tuin” Bart Boterman

21 april 2020

15u43 0 Oudenburg De aanvragen bij zwembadbouwers swingen de pan uit. Volgens Conferderatie Bouw valt de laatste maanden een stijging met maar liefst 21% op te tekenen in vergelijking met vorig jaar. Ook Bart Monbaliu van Biopool uit Oudenburg kan dat beamen. “Hier gaat het zelfs om een verdrievoudiging. De quarantaine in combinatie met het mooie weer doet mensen dromen van een vakantiegevoel in eigen tuin”, vertelt hij. “Maar een volledig geïnstalleerd zwembad, dat is deze zomer jammer genoeg niet meer haalbaar.”

“In dezelfde periode vorig jaar hadden we doorgaans acht aanvragen per week. Nu zijn dat er tot dertig per week. Vorige week kregen we zelfs zestien aanvragen op één dag binnen. Ongezien”, duidt de zwembadbouwer uit Oudenburg. Volgens hem ligt dat allicht aan een combinatie van verschillende factoren. “Mensen zitten verplicht thuis en staren op hun tuin. De kans dat ze deze zomer op reis kunnen, lijkt niet bijzonder groot. Met het mooie weer van de afgelopen zomers in het achterhoofd, dromen ze van een vakantiegevoel in eigen tuin. Bovendien hebben mensen ook meer tijd om na te denken over de tuininrichting”, duidt Bart Monbaliu. “Dat merken bijvoorbeeld wanneer we de eerste keer langs gaan voor een offerte. Potentiële klanten hebben al veel meer research gedaan dan anders.”

Zwembad tegen de zomer? “Niet haalbaar”

Een volledig afgewerkt zwembad tegen de zomer is waar velen op hopen. “Maar dat is jammer genoeg niet meer haalbaar. Enerzijds vergt de aanleg van een zwembad veel voorbereiding. De inrichting van de tuin moet in sommige gevallen volledig herzien worden. Maar er zijn nog veel factoren die ervoor zorgen dat nu aangevraagde zwembaden pas in het najaar gerealiseerd kunnen worden”, zegt Monbaliu. Volgens hem zijn er in veel gevallen omgevingsvergunningen nodig, maar komen schepencolleges momenteel niet meer samen om die uit te vaardigen of is er op zijn minst grote vertraging.

“De gevolgen daarvan merken we nu al. Bepaalde projecten zijn al noodgedwongen uitgesteld. Aan de andere kant werken leveranciers van bijvoorbeeld zwembaden uit kunststof slechts op halve kracht om social distancing te kunnen respecteren. Daardoor worden de wachttijden alweer langer. Ook wij werken slechts in ploegen van twee man in plaats van vier, maar we zijn dan wel op meerdere plaatsen tegelijk bezig", besluit Bart Monbaliu van Biopool.

Leveranciers onder druk

Volgens Patrice Dresse, algemeen directeur van de Groepering van Algemene Aannemers van Zwembadbouwers, komen bovendien veel producten voor de bouw van zwembaden Spanje, Frankrijk en Italië. “En die zijn heel hard getroffen door de crisis, terwijl talrijke producten zoals betegeling uit die landen komen. De leveranciers staan onder druk. De klanten zullen daardoor dit jaar wat meer geduld moeten oefenen", klinkt het daar.