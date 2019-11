Aantal Oudenburgenaars stijgt fors: “Kaap van 10.000 inwoners in zicht” Timmy Van Assche

04 november 2019

15u26 0 Oudenburg Het jaar is nog niet voorbij, maar Oudenburg mocht tot op heden meer dan 480 nieuwe inwoners noteren. Het totaal aantal inwoners ligt nu op 9.517 personen. “De komende jaren verwachten we nog een groei in ons inwonersaantal. De magische grens van 10.000 inwoners is in zicht”, merkt burgemeester Dumarey (Open Vld) op.

Vooralsnog lieten 76 inwoners het leven en werden er 54 geboortes geregistreerd. Nadat er 310 inwoners zijn vertrokken, mocht de stad evenwel 485 nieuwe inwoners noteren. Daarmee schiet het aantal inwoners omhoog naar 9.517 personen, terwijl het er begin dit jaar nog 9.364 waren. “Vroeger steeg het aantal inwoners veel trager, met gemiddeld veertig tot vijftig personen per jaar. De toename nu is opmerkelijk. Als hoofdreden voor het toenemende aantal inwoners merken we toch de stijging in het woonaanbod op”, zegt Anthony Dumarey. “Veel bouwprojecten zijn de afgelopen tijd afgerond. Het zal hier overigens niet stoppen. De komende jaren verwachten we nog een groei in ons inwonersaantal, onder andere door de uitbreiding van de woonkern Roksem. Daar wonen nu 1.000 mensen, maar met enkele bouwprojecten in aantocht zal het inwonersaantal daar alleen al twintig procent toenemen. En dan is er nog het woonproject De Kei op de site Demeulenaere. De magische grens van 10.000 inwoners tegen 2024 is daarmee in zicht.” Een stijgend inwonersaantal betekent extra inkomsten voor de stad. Het heeft geen invloed op het aantal gemeenteraadsleden. Op vandaag telt de Oudenburgse raad 21 leden, pas vanaf 12.000 inwoners zou het aantal gemeenteraadsleden stijgen naar 23. “Het aantal inwoners is, vooralsnog, geen voorwaarde van de regering om fusie met buurgemeenten af te dwingen", geeft Dumarey nog mee.

Op zaterdag 16 november om 8.30 uur organiseert de stad een ontvangstmoment voor haar nieuwe inwoners. Alle personen die in 2018 en 2019 naar Oudenburg verhuisden, worden uitgenodigd voor een ontbijt in dienstencentrum Biezenbilk in de Ettelgemsestraat. Na het ontbijt volgt een rondleiding en informatie over de stad en verschillende diensten. Met een goed glas wordt het ontvangstmoment afgesloten. “Met deze activiteit willen we de uitdragen waar Oudenburg voor staat: een warme, mooie en verbindende stad.”