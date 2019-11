99-jarige Maria woont nog altijd thuis en krijgt gratis rookmelder van stadsbestuur: “Had nog een tweede apparaatje nodig” Timmy Van Assche

29 november 2019

15u57 0 Oudenburg De vijf oudste en nog steeds zelfstandig thuiswonende inwoners van Oudenburg krijgen een rookmelder cadeau. Hiermee wil het stadsbestuur meer inzetten op veiligheid en sensibiliseren. Maria Santij, die volgende juni 100 jaar wordt, was één van de inwoners die zo'n rookmelder kreeg. “En ik had net nog een tweede nodig”, vertelt de kranige dame.

Burgemeester Anthony Dumarey en schepen Romina Vanhooren (beiden Open Vld) kwamen de rookmelder afgeven. “Vanaf 1 januari 2020 is het wettelijk verplicht in Vlaanderen om elke verdieping van je woning te voorzien van minstens één rookmelder. Naast het vermijden van brandrisico’s in en om de woning, is het belangrijk om te investeren in voldoende rookmelders. Het is financieel onmogelijk om iedere inwoner een rookmelder te schenken, maar met deze actie willen we onze inwoners toch aansporen om te investeren in deze toestellen.” Tegelijk wil de stad mensen stimuleren en ondersteunen om zo lang als mogelijk thuis te blijven wonen in de vertrouwde omgeving. “Anderzijds willen we ook actief inzetten op veiligheid. Heel wat senioren wonen in oudere woningen, waar een rookmelder dus zeker een meerwaarde kan zijn.” De vijf inwoners zijn tussen de 94 en 99 jaar.

Maria, van geboorte afkomstig uit Ardooie en sinds 1960 woonachtig in Oudenburg, was heel blij met haar nieuwe rookmelder. Ze is de oudste nog thuis wonende inwoner van de stad. “Ik had er al een rookmelder beneden, maar nu zal ik deze tweede rookmelder op de bovenverdieping plaatsen. Ja, ik woon nog altijd zelfstandig thuis. Ik lees bijvoorbeeld elke dag Het Laatste Nieuws en vul steeds mijn boek met kruiswoordpuzzels in.” Zus Irene, zoon Ronny en nichtje Ria Danneels kwamen ook op de koffie tijdens de overhandiging. “Mama kan wel beroepen op kuishulp en maaltijdbedeling aan huis, en ook wij zijn nooit ver weg om te helpen. Ze wil hier niet weg. En eerlijk: waarom zou ze? Mama is nog heel goed kwiek, hoor.”