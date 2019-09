9 ‘Duurzame Helden’ maken van Oudenburg een duurzame stad Timmy Van Assche

12 september 2019

23u29 0 Oudenburg Oudenburg neemt dit jaar voor het eerst deel aan de ‘Week van de Duurzame Gemeente’ van 18 tot 25 september. Tijdens die week worden de lokale ‘Duurzame Helden’ in de kijker gezet: burgers, scholen, organisaties, bedrijven of andere groepen die op hun manier bijdragen aan een duurzame samenleving. In de stad zijn er maar liefst negen opmerkelijke deelnemers.

Op 25 september viert de hele wereld de vierde verjaardag van de Agenda 2030 van de Verenigde Naties: een lange termijnagenda met zeventien doelstellingen voor een duurzame wereld tegen 2030. “Deze doelstellingen worden ‘Sustainable Development Goals’ of SDG’s genoemd. Samen met tientallen andere Vlaamse steden en gemeenten vieren we die verjaardag een hele week lang, van 18 tot en met 25 september, dus”, haalt schepen Ulrike Vanhessche (sp.a) aan. In Oudenburg zijn er maar liefst negen ‘Helden’ - een knap cijfer voor een relatief kleine stad. Daartoe behoren artisanaal ijsproducent IJstijd, mooimaker Emile Vanhaverbeke, huiswerkbegeleiding De Katrol, het Rode Kruis Oudenburg-Jabbeke, bouwfirma Verhelst, Natuurpunt, slagerij Jeroen en Anneleen, voedselbedeling Kerit en fietsuitleendienst Fietsbieb. “We mogen fier zijn dat zij allemaal samen en op hun eigen manier zorgen voor de realisatie van de ontwikkelingsdoelstellingen. We mogen ook de lokale scholen niet vergeten, die elk jaar verschillende zwerfafvalacties ondernemen”, benadrukt schepen Gino Dumon (sp.a). Collega-schepen Romina Vanhooren (Open Vld) besluit: “We zullen al deze Duurzame Helden in de kijker zetten via onze stedelijke informatiekanalen, zoals onze website, en www.duurzamegemeente.be. Op Facebook zullen we tijdens de Week van de Duurzame Gemeente elke dag een Held voorstellen.” Naast Oudenburg doet in onze brede regio ook Oostende, Torhout en Brugge mee aan het project.

V oor de volledigheid: de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen zijn (1) geen armoede; (2) geen honger; (3) goede gezondheid en welzijn; (4) kwaliteitsonderwijs; (5) gendergelijkheid; (6) schoon water en sanitair; (7) betaalbare, duurzame energie; (8) eerlijk werk en economische groei; (9) industriële innovatie en infrastructuur; (10) ongelijkheid verminderen; (11) duurzame steden en gemeenschappen; (12) verantwoorde consumptie en productie; (13) klimaatactie; (14) leven in het water; (15) leven op het land; (16) vrede, veiligheid en sterke publieke diensten; en (17) partnerschappen om doelstellingen te bereiken.