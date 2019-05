83-jarige wielertoerist kritiek na val over verkeersremmer, broer ziet alles gebeuren Bart Boterman

22 mei 2019

16u43 1 Oudenburg Een 83-jarige wielertoerist uit Brugge is woensdagnamiddag in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht na een val op de Zeeweg, op de grens tussen Bekegem en Roksem. Het slachtoffer reed tegen een betonnen verkeersremmer en kwam met zijn hoofd op de volgende verkeersremmer terecht. Zijn broer zag alles gebeuren.

De man fietste rond 15.20 uur samen met zijn broer op de Zeeweg in de richting van Roksem. Ter hoogte van de Bevrijdingsweg en Ossenweg bevinden zich enkele betonnen verkeersremmers langs de kant van de baan. Het slachtoffer had dat niet gezien en botste er met zijn Mérida-koersfiets tegenaan. De man maakte een val en kwam met zijn hoofd tegen de volgende verkeersremmer terecht. De broer en enkele andere voorbijrijdende fietsers sloegen alarm bij de hulpdiensten. Ook enkele arbeiders van de groendienst van Oudenburg, die gras aan het maaien waren bij de molen in de Ossenweg, schoten te hulp. Molenaar Bart Engelen (61) uit Bekegem begon de man, die buiten bewustzijn was, te reanimeren.

“Tien minuten lang. Het zag er niet goed uit. Een vrouw stond via haar gsm in contact met de hulpdiensten. Zij hebben me instructies gegeven. De EHBO-cursus die ik volgde in de tijd die ik bij De Lijn werkte als technicus, kwam van pas”, vertelt molenaar Bart. Na tien minuten namen de hulpdiensten, onder wie de artsen van de mugheli, het over. De man werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht. De politie ontfermde zich over de broer van het slachtoffer en deed de nodige vaststellingen. De groendienst nam de fietsen mee richting het politiekantoor.