50 vrijwilligers delen 10.000 mondmaskers uit aan alle inwoners Timmy Van Assche

28 mei 2020

13u10 3 Oudenburg De verdeling van een pakket gepersonaliseerde mondmaskers aan inwoners van Oudenburg zit er (bijna) op. Daarbij werden ook een bewonersbrief met instructies en het nieuwe stadsmagazine toegevoegd. “De stad kon hiervoor een beroep doen op maar liefst 50 vrijwilligers die instonden voor de verdeling van de 10.000 mondmaskers”, zegt burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld).

Begin mei werd al aangekondigd dat de stad aan iedere inwoner een mondmasker zou geven. De maskers in Oudenburg krijgen, was blijkbaar een huzarenstukje. “We kozen ervoor om in te stappen op een groepsaankoop met zestien andere West-Vlaamse gemeenten, om zo gegarandeerd onze maskers te krijgen”, vertelt Dumarey. “De stad voorzag hier 20.000 euro voor, maar kan rekenen op een ondersteuning van de provincie West-Vlaanderen van 9.550 euro. De levering van de maskers liep evenwel vertraging op door de douane. Sinds begin vorige week stonden de maskers in Zaventem, maar werden ze nog niet vrijgegeven.”

Verlossend telefoontje

“Met tientallen telefoontjes hebben we geprobeerd om er spoed achter te steken. Vorige woensdag kregen we uiteindelijk het verlossende telefoontje dat ze binnen waren, waarop onze technische dienst ze meteen zelf is gaan ophalen bij de leverancier.” De afgelopen weken werden via Think Pink ook al 1.000 extra mondmaskers voor de lokale zorgsector verdeeld. Zorgverleners die nog een mondmasker wensen aan te vragen, kunnen dit via de stedelijke website.

Klopt aantal maskers niet?

Vanaf dat moment stond een team van vijftig vrijwilligers klaar. “Zij vulden alle enveloppen met mondmaskers, want per adres werd een pakket gemaakt met volwassen mondmaskers en mondmaskers voor kinderen", geeft schepen Romina Vanhooren (Open Vld) mee. “Samen met de maskers werden er ook een bewonersbrief met instructies en het stadsmagazine verdeeld. We zijn de vrijwilligers ongelooflijk dankbaar voor hun werk.”

Als je pakket mondmaskers niet klopt volgens de gezinssamenstelling, kan je mailen naar socialehulplijn@oudenburg.be om extra exemplaren te bekomen.