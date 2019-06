4 jaar en 3 maanden cel voor amper 19-jarige inbreker die 31 feiten in 4 maanden pleegde en pepperspray gebruikte Jelle Houwen

25 juni 2019

12u59 0 Oudenburg De amper 19-jarige Rami B. heeft 4 jaar cel en 800 euro boete gekregen omdat hij eind vorig jaar in amper 4 maanden tijd liefst 31 inbraken en inbraakpogingen pleegde, sommige zelfs met geweld. Omdat hij ook illegaal in het land is en daarvoor al verschillende malen werd opgepakt kreeg hij nog eens drie maanden cel erbij.

De feiten vonden allemaal plaats in Oostende, Oudenburg en Blankenberge. Hij pleegde zelfs eens 13 feiten in 1 wijk. De piepjonge inbreker en enkele kompanen deinsden er niet voor terug om pepperspray in de ogen te spuiten van bewoners die tijdens de nachtelijke inbraak wakker werden. Dat gebeurde tweemaal tijdens een inbraak in Oudenburg. Bij verschillende slachtoffers spoten ze pepperspray in de woning nadat ze ingebroken hadden. Dat deden ze om een verdovend effect te creëeren zodat de bewoners zeker niet wakker zouden worden. Maar minstens 1 slachtoffer die wel op het lawaai afkwam kreeg pepperspray in de ogen. Rami B. kreeg de 4 jaar cel voor de inbraken, verboden wapendracht en illegaal verblijf. De jongeman maakte zich allerminst sympathiek, doordat hij na verschillende inbraken meteen poseerde met de buit of zelfs foto’s nam terwijl hij in het gestolen geld zwom. Een keer nam hij zelfs al na 20 minuten na de inbraak foto’s can de buit waarmee hij pronkte. Het was overigens door een alerte buschauffeur van De Lijn dat de dief betrapt kon worden. De chauffeur vond het vreemd dat de piepjonge dader en zijn kompanen wel erg veel geld en spullen op zak hadden en belde de politie. Die kon hen arresteren en snel linken aan diverse feiten. De man erkende maar een aantal feiten, maar bleef ook beweren dat hij minderjarig is. Een botscan wees echter tot tweemaal toe dat hij wel meerderjarig is.