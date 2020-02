32 lokale handelaars leveren boodschappen thuis af bij minder mobiele inwoners Timmy Van Assche

04 februari 2020

12u45 0 Oudenburg Na een publieke oproep en bevraging stelde het stadsbestuur een lijst samen met precies 32 handelaars die boodschappen afgeven bij minder mobiele inwoners thuis.

Niet iedereen kan zich fysiek naar de winkel begeven, zoals ouderen, zieken of personen met een beperking. Om aan die doelgroep een antwoord te bieden, startte het stadsbestuur met de opmaak van een openbare lijst waarop lokale handelaars met thuisleveringsservice genoteerd staan. Dat leidde tot een lijst van precies 32 handelaars, waaronder ook eentje uit Oostende en Zerkegem. “We willen een zorgzame stad zijn”, zegt schepen Romina Vanhooren (Open Vld). “Daarom is er nu een handig overzicht beschikbaar van de handelaars die in Oudenburg instaan voor het aan huis leveren van boodschappen. De lijst vind je op de stedelijke website en de verschillende loketten. Als klant kan je zelf contact opnemen met de handelaar en verdere afspraken maken rond de bestelling, levering en betaling.”

“Het aanbod handelaars is divers, van slagers en bakkers, apotheken en zelfs kappers en kledingzaken”, zegt schepen van Lokale Economie Stijn Jonckheere (N-VA). “Afhankelijk van de handelaar wordt een bijdrage voor de levering gevraagd. Alle details per handelaar staan in de lijst. Zaakvoerders die nog niet op de lijst staan, maar toch wensen toe te treden, kunnen contact opnemen via lokale.economie@oudenburg.be.”