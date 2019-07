30 ton zand? Check! Oudenburg maakt zich klaar voor ODB Beach. “Ons lachend kakske niet stelen, hé” Bart Boterman

04 juli 2019

19u23 9 Oudenburg De Zuidpoort in Oudenburg is sinds donderdagmorgen omgetoverd tot een exotisch strand. De jongeren van JOC ‘t Scharnier brengen alles in gereedheid voor de negende editie van het festival ODB Beach en lieten naar jaarlijkse gewoonte dertig ton zand leveren. “Gelieve ons lachend kakske niet te stelen”, steken ze de draak met de diefstal van de verdwaalpaal in Oostende.

Bij de Oudenburgse jeugd staat het weekend van 5 en 6 juli al maanden met stip in de agenda. Vrijdag is het eindelijk zo ver en de weersvoorspellingen zitten alvast goed. Sinds donderdagmorgen zijn de medewerkers van het jeugdhuis met man en macht in de weer. “Een vrachtwagen is dertig ton zand komen uitgieten op de stoep. Met kruiwagens en schoppen hebben we alles verspreid over het plein en in’t Scharnier”, zegt voorzitster Ine Van Laeken. Podia, bar en de zomerse omkadering staan klaar, de koelkasten zijn aangevuld.

Het minifestival lokt jaarlijks tot 300 bezoekers. “Op vrijdagavond is er een fuif met DJ’s Kuzo, DK, Q-bee en Goose. Op zaterdag staat er een springkasteel, een zwembad en zijn er cocktails en gezelschapsspelletjes voorzien”, aldus de voorzitster. Voor het eerst heeft het Oudenburgse strand ook een eigen verdwaalpaal met een kleurig lachend kakske, naar analogie met Oostende. “Gelieve ons kakje niet te stelen morgenavond”, klinkt het knipogend op de Facebookpagina. Ook mascotte Partybear, lang houder van een eigen Facebookprofiel maar inmiddels betrapt door de Facebookpolitie, is weer van de partij. Op vrijdag kost de toegang vier euro. Op zaterdag start ODB Beach ‘s middags en is de toegang gratis. En op zondag? Dan moet al dat zand weer weg.