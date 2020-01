30 inwoners maken gebruik van warme maaltijd aan huis in het weekend Timmy Van Assche

29 januari 2020

14u20 2 Oudenburg Sinds begin januari levert het OCMW de warme maaltijden ook op zaterdag aan huis. Na de eerste weken van levering mag er alvast van een succes gesproken worden met ieder weekend minstens dertig afnemers, zo laat het stadsbestuur weten.

Tot vorig jaar werden de warme maaltijden enkel tijdens de week aan huis bedeeld. Het gaat daarbij om zo’n zestig tot zeventig maaltijden. “Hierdoor stonden heel wat senioren en hulpbehoevenden tijdens het weekend in de kou”, meent bevoegd schepen Romina Vanhooren (Open Vld). “We hebben dit aangepast en sinds begin januari worden er ook op zaterdag warme maaltijden aan huis geleverd. Sinds de invoering maken er ieder weekend minstens 30 personen gebruik van de service van de stad. Het gaat vooral om dezelfde gebruikers die al tijdens de week op de dienst beroep doen.” Volgens burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld) kadert de maatregel in het zo lang mogelijk thuis laten wonen van senioren en hulpbehoevenden. Een verse maaltijd van het OCMW kan genuttigd worden in het lokaal dienstencentrum Biezenbilk aan 6,5 euro of aan huis voor 7,5 euro. Alle info: 0491/63.16.49 of Brigitte.Verburgh@ocmw-oudenburg.be.