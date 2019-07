30 deelnemers aan Big Jump vragen meer aandacht voor waterkwaliteit van waterlopen Timmy Van Assche

14 juli 2019

18u35 0 Oudenburg Zo’n dertig deelnemers aan de Big Jump sprongen het kanaal Oostende-Brugge in vlak bij ’t Spaans Tolhuis in Oudenburg. Daarmee vragen ze meer aandacht voor waterkwaliteit van rivieren en waterlopen.

De Big Jump is een internationale ecologische ludieke actie die jaarlijks plaatsvindt. In Oudenburg sprongen zo’n dertig mensen het kanaalwater in. “En het was nog verrassend warm, hoor”, vertelt Koen Velle, één van de deelnemers. Zelfs een overenthousiaste golden retriever sprong het ruime sop in. “Vandaag wordt al 84 procent van het huishoudelijk afvalwater gezuiverd, zo’n 2 miljard liter per dag”, pikt projectmanager van Big Jump, Titus Ghyselinck, in. “Het effect op de Vlaamse waterlopen is duidelijk zichtbaar en merk je aan de heropleving van verschillende vissoorten en waterdieren. Ook wandelaars, fietsers, kanovaarders en vissers ervaren al een aantal jaar een betere waterkwaliteit, onder andere dankzij de inspanningen van Aquafin, de Vlaams afvalwaterzuiveraar en partner van Big Jump.”

Aandacht

Maar we zijn er nog niet, weten de initiatiefnemers. “Om onze rivieren opnieuw helemaal proper, gezond en natuurlijk te maken en te blijven beschermen, zijn nog extra inspanningen nodig”, vervolgt Ghyselink. “Nadat Vlaanderen de eerste deadline in 2015 miste, gaf Europa ons uitstel tot ten allerlaatste 2027 om onze rivieren terug te herstellen naar een goede ecologische toestand. Met de actie Big Jump wil GoodPlanet Belgium, coördinator van Big Jump in ons land, aandacht voor de waterkwaliteit dan ook hoog op de agenda houden. De organisatoren van Big Jump roepen zowel beleidsmakers, bedrijven als burgers op om samen werk te maken van proper water.”

Zuiveringsgraad

Oudenburg heeft een zuiveringsgraad van 88 procent. De impact van huishoudelijk afvalwater op het kanaal is sterk afgenomen door de exploitatie van de waterzuiveringsinstallaties in onder meer Gent, Zomergem, Aalter, Beernem, Jabbeke en Oostende, waardoor de kwaliteit van het oppervlaktewater verbeterde. In het kanaal tussen Oostende en Brugge werden in 2016 twintig soorten vis aangetroffen, waaronder paling, blankvoorn, brasem en snoekbaars. “De aanwezigheid van de mariene koornaarvis, in de meest afwaartse delen, wijst op de hoge zoutgehalten hier. Het visbestand in het kanaal is minder omvangrijk in vergelijking met andere scheepsvaartkanalen door de intensieve scheepsvaart en door een gebrek aan voldoende (oever)structuur om een evenwichtig visbestand op te bouwen”, besluiten ze bij GoodPlanet.