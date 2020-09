3.000 euro per nacht, maar contract voor bewaking West-Vlaamse snelwegparkings wordt toch voor 2 jaar verlengd Bart Boterman

02 september 2020

13u07 3 Oudenburg De snelwegparking langs de E40 in Westkerke krijgt extra beveiliging om de transmigrantenproblematiek het hoofd te bieden. Concreet wordt de privébewaking met twee jaar verlengd, komt er omheining tussen de snelweg en parking en worden twaalf extra bewakingscamera’s geïnstalleerd. “Ook de piste van een weegbrug bij het binnen- en buitenrijden van de parking is positief onthaald en wordt nu onderzocht”, zegt een tevreden Oudenburgs burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld).

De beslissingen vielen dinsdag tijdens een vergadering in Brugge met onder meer minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V), Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld), gouverneur Carl Decaluwé, Agentschap Wegen en Verkeer, de federale- en lokale politie en de burgemeesters van Jabbeke, Oudenburg en Middelkerke.

“De transmigrantenproblematiek is nooit weg. Wekelijks zijn er nog meldingen van transmigranten op de snelwegparking in Westkerke en mensensmokkelactiviteiten. De capaciteit van onze parking is namelijk dubbel zo groot als die van Mannekensvere en Jabbeke samen. Doordat de lokale politie Kouter dagelijks controles houdt in de omgeving, merken we dat mensensmokkelaars de transmigranten met busjes of wagens droppen op de parking in de richting van Jabbeke. De transmigranten steken vervolgens de snelweg over om aan de andere kant te raken en in een vrachtwagen richting Calais te kruipen. Levensgevaarlijk”, zegt Oudenburgs burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld).

Hoge kostprijs, maar noodzakelijk

“Ik ben zeer tevreden over het overleg van dinsdag en de tegemoetkoming op onze vragen. Zo is beslist dat de privébewaking in Jabbeke, Mannekensvere en Westkerke met twee jaar verlengd wordt, tot november 2022. Dat is een dure aangelegenheid voor de Vlaamse overheid: het kost 1.000 euro per nacht per parking en wordt begroot op 3.6 miljoen euro. De bewaking is echter noodzakelijk, want dit heeft een groot ontradend effect op mensensmokkelaars. Voorts heeft minister Peeters omheining toegezegd tussen de snelweg en de parking richting Calais, zodat transmigranten de snelweg niet meer kunnen oversteken. Daarnaast komen er nog eens twaalf extra bewakingscamera’s bovenop de huidige twee, namelijk negen op de parking richting Calais en drie op de parking richting Jabbeke. Die zullen gemonitord worden door de federale politie”, gaat Dumarey verder.

Geen badgesysteem

Enkele vragen vanuit het Oudenburgs stadsbestuur aan de hogere beleidsmakers zijn evenwel nog niet ingewilligd. “Zo heb ik geijverd voor een volledig afgesloten parking waarbij vrachtwagens enkel kunnen binnenrijden met een badgesysteem. Deze piste is al onderzocht maar zou voor infrastructurele problemen zorgen. Het kan leiden tot lange wachtrijen aan de ingang met files en ongevallen tot gevolg. Daarom heb ik nu de piste van weegbruggen naar voor gebracht”, aldus de Oudenburgse burgemeester.

Weegbruggenpiste onderzocht

“Een weegbrug met slagbomen bij het binnen- en buitenrijden van de snelwegparking richting Calais zou immers snel het verschil in gewicht – en dus de aanwezigheid van personen in de laadruimte – kunnen blootleggen. Dit zou dan rechtstreeks aan de politie gemeld moeten worden. De gouverneur en ministers hebben dit voorstel positief onthaald en zullen die piste laten onderzoeken”, besluit Dumarey.