2 weken na vissterfte in Vaardeken: waterkwaliteit terug op niveau, onderzoek naar daders loopt verder Timmy Van Assche

17 februari 2020

15u54 0 Oudenburg Twee weken nadat de massale vissterfte door milieuverontreining in het Oudenburgse Vaardeken werd vastgesteld, is de waterkwaliteit terug op niveau. Ondertussen werd tijdens het lopend politieonderzoek bevestigd dat de milieuverontreiniging niet van een Oudenburgs (landbouw)bedrijf komt.

“Toen we de duizenden dode vissen in het Oudenburgs Vaardeken aantroffen, was het zeer snel duidelijk dat het water verontreinigd was door illegale mestlozing. De Vlaamse Milieumaaatschappij (VMM) heeft op geregelde tijdstippen stalen van het water genomen en kan ondertussen bevestigen dat de waterkwaliteit opnieuw op niveau is en er geen gevaar meer dreigt voor het leven in het water”, zegt burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld). “Spijtig genoeg is het visbestand op vandaag herleid naar nul, al hebben we geluk dat er aansluiting is met het kanaal Plassendale-Nieuwpoort.”

De lokale politie is op vandaag nog bezig met de dader(s) op te sporen. “Alle Oudenburgse (landbouw)bedrijven kunnen formeel uitgesloten worden van het onderzoek. De vervuiling is veroorzaakt door externen op Oudenburgs grondgebied”, zegt de burgemeester. “Meteen na de feiten werd de hulp ingeroepen van de Provinciale Visserij Commissie om het visbestand zo snel als mogelijk opnieuw op punt te krijgen. Met de commissie is afgesproken dat de provincie later dit jaar, bij de opmaak van het zogenaamde herbepotingsplan voor 2021, het Vaardeken ook zal opnemen voor visuitzetting.” Het plan om dit jaar nog vis uit te zetten werd al in september vorig jaar opgemaakt. Het eerstvolgende plan wordt pas dit najaar opgemaakt met het oog op 2021.