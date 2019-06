11 juliviering met eetfestijn en optreden in Ipso Facto Timmy Van Assche

24 juni 2019

12u39 0 Oudenburg Op woensdag 10 juli organiseert de raad voor cultuur, in samenwerking met het stadsbestuur, opnieuw de 11 juliviering in cultuurcomplex Ipso Facto.

Die dag geldt als de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap en is een verwijzing naar de Guldensporenslag in 1302. “De 11 juliviering is een echte jaarlijkse traditie geworden”, zegt N-VA-schepen Stijn Jonckheere. “Een lekkere maaltijd en wat muziek zorgen altijd voor een goede sfeer. Om 17.30 uur start het eetfestijn met op het menu beenham met frietjes en een groot assortiment groenten.” Er is ook een vegetarisch alternatief. Een kaart kost 15 euro voor volwassenen en 10 euro voor kinderen jonger dan 12 jaar. Inschrijven is verplicht en kan tot 7 juli in het Romeins Archeologisch Museum in de Marktstraat 25 tijdens de openingsuren. Om 20 uur volgt een spetterend optreden van Belladonna. “De groep bestaat uit een tien pittige dames, die meerstemmige muziek brengen uit alle continenten. De toegang tot het optreden is gratis en iedereen is van harte welkom.”