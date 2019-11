‘Vrouwen ondersteunen vrouwen’: Oudenburgse lingeriezaak Tine neemt deel aan opvallende inzamelactie van Oxfam Timmy Van Assche

08 november 2019

12u46 0 Oudenburg Zeventig lingeriedames bundelen in de maand november de krachten om zoveel mogelijk oude, maar nog draagbare beha’s in te zamelen. In onze regio neemt Lingerie Tine uit Ettelgem deel. Doel van de actie is deze lingerie te verdelen via de winkels van Oxfam en zo vrouwen die moeilijker toegang hebben tot kwaliteitsvolle beha’s, te ondersteunen. Onder de slogan ‘Vrouwen ondersteunen vrouwen’ zamelen de deelnemende lingeriezaken in november zoveel mogelijk beha’s in.

Nieuwe, kwaliteitsvolle beha’s zijn voor veel vrouwen vandaag jammer genoeg een luxe die minder betaalbaar is. Kwaliteitsvolle beha’s dragen niet enkel bij tot het comfort en de gezondheid, maar leiden ook vaak tot een beter zelfbeeld bij vrouwen. Door de actie kan Oxfam de ingezamelde beha’s aan een zeer lage prijs aanbieden en op die manier alle vrouwen de kans geven om kwaliteitsvolle beha’s te dragen.

“Het valt op dat ondergoed dat bij ons wordt binnengebracht als het ware de deur uit vliegt”, zegt marketingverantwoordelijke van Oxfam Frédéric Van Hauteghem. “Veel vrouwen kunnen zich jammer genoeg geen nieuwe kwalitatieve lingerie veroorloven. Aan de andere kant toont onderzoek aan dat vrouwen gemiddeld drie bh’s in hun kast hebben liggen die ze niet meer dragen - de maat past niet meer of ze vinden het niet meer mooi. In plaats van de bh’s stof te laten vergaren, kunnen wij dus heel wat vrouwen gelukkig maken. Bovendien financiert de opbrengst van de verkochte spullen humanitaire hulp en ontwikkelingssamenwerking wereldwijd en helpt Oxfam-Solidariteit zo druk uitoefenen op het beleid.”

Zeventig zaakvoersters van lingeriezaken over heel Vlaanderen zetten enthousiast hun schouders onder de actie en willen op deze manier alle vrouwen de kans geven om betaalbaar, kwalitatief ondergoed te kopen. Ook bij ons kent de actie navolging. Lingerie Tine, in de Dorpsstraat 37A in deelgemeente Ettelgem, springt op de kar. Eerder dit jaar nog vierde de speciaalzaak van Tine De Preter haar eerste verjaardag.

De actie is geïnspireerd op het Oxfam-project ‘The Big Bra Hunt’ dat eerder in Groot-Brittannië liep. Bij de Vlaamse actie zijn het evenwel lingeriezaken die de actie op eigen initiatief, ondersteund door sectorfederatie Fedelin, lanceren. Oude, nog bruikbare bh’s kunnen ingeleverd worden bij de deelnemende lingeriezaken. In ruil krijgen klanten een bon van 10 euro die ze kunnen besteden bij een volgende aankoop. De opbrengst van de verkochte tweedehands bh’s gaat integraal naar Oxfam-projecten wereldwijd.