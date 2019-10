‘Vriendenkring Slachthuis' schenkt ruim 3.300 euro aan Koninklijk Werk IBIS en maakt goed doel voor 2020 bekend Timmy Van Assche

07 oktober 2019

18u09 5 Oudenburg De Vriendenkring Slachthuis heeft aan Koninklijk Werk IBIS een cheque overhandigd van 3.333 euro. Intussen maakt de vereniging ook bekend dat Equu-Libre volgend jaar het nieuwe goede doel zal vormen.

De vriendenkring ging van start in december 2018 onder impuls van Jan Vanraepenbusch, Jenny Arens, Sonja Vandereyt en Alex Machtelinckx. Later kwamen ook Fréle Carton, Gudrun Devlam, Ricardo Balaz en Michael Boey in het bestuur. De naam verwijst naar het vroegere slachthuis in de Oudenburgse deelgemeente. Als vriendenkring willen ze jaarlijks één goed doel in de regio steunen. Het Koninklijk Werk IBIS in Bredene werd als eerste goed doel uitgekozen. “Tijdens het voorbije jaar werden tal van activiteiten georganiseerd: een verkoop van steunkaarten, nieuwjaarsdrink, paasfeest met pannenkoeken en rommelmarkt, om er maar enkele te noemen”, laat de vereniging weten. “Daarmee kunnen we een cheque overhandigen van maar liefst 3.333 euro. Het Koninklijk Werk IBIS biedt op vandaag een thuis, opvoeding en opleiding aan 115 kinderen die veelal omwille van een grote zorgvraag extra ondersteuning en begeleiding nodig hebben.” Sinds 1 september worden ook meisjes opgenomen.

Het volgende doel voor 2020 is Equu-Libre te Westkerke. “Via ‘equine assisted therapy’, kortweg EAT of hippotherapie, worden verschillende vormen van therapie aangeboden waarbij paarden worden ingezet. Kinderen van 5 tot en met 18 jaar, met lichamelijke en/of mentale beperkingen, maar ook kinderen die het thuis of op school - tijdelijk - moeilijk hebben, kunnen er terecht. Ook mensen vanaf 16 jaar met stress, burn-out, piekergedrag of diepe (levens)vragen, kunnen op Equu-Libre beroep doen." Eerder dit jaar verloor Equu-Libre echter vijf fjordenpaarden na een esdoornvergiftiging. Ivan Reynaert en Ingeborg De Leenheer van het centrum voor hippotherapie raapten intussen alle moed bijeen en leiden nieuwe paarden op.