‘Victor Veilig’ heeft nieuwe meters en peters Timmy Van Assche

27 september 2020

16u04 0 Oudenburg De Oudenburgse kindergemeenteraad heeft de nieuwe meters en peters voorgesteld van het verkeersproject ‘Victor Veilig’. Daarbij worden opvallende oranje figuurtjes langs straat gezet om bestuurders attent te maken op kinderen die buiten spelen.

In het voorjaar deed de kindergemeenteraad onder leiding van kinderburgemeester Mauro De Block een oproep voor nieuwe meters en peters voor ‘Victor Veilig’. Dit oranje figuurtje waakt over de veiligheid van de kinderen tijdens het buitenspelen en maakt bestuurders attent op hun aanwezigheid. Het stadsbestuur stelde twaalf bijkomende verkeersmaatjes ter beschikking. Concreet: omwonenden zullen bij de meters en peters terecht kunnen om Victor Veilig op te halen en buiten te zetten tijdens speelmomenten. Het opvallende ventje wordt telkens per twee ontleend, om dus aan beide kanten van de straat eentje te zetten. Na elk speelmoment dienen de figuurtjes binnengehaald te worden. “Bestuurders moeten er attent op gemaakt worden dat kinderen aan het spelen zijn. Mocht Victor Veilig continu buiten staat, verliest het zijn effect”, duiden schepenen Gino Dumon (sp.a) en Romona Vanhooren (Open Vld).

Kinderburgemeester Mauro De Block en kinderschepen Aron De Meulenaere hadden de eer om Joyce Deprince (Oude Brugseweg), kinderopvang Nanou (Rozenlaan), Tom Verbeselt (Cyriel Astaesstraat), Steve Decloedt (Sithiustraat), Kelly Linthout (Hoveniersstraat) en kinderopvang Mamaskientje (Oude Brugseweg) als meter en peter van het project te ontvangen.