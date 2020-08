“Veel beterschap, Remco!” West-Vlaamse fanclub steekt wielerheld een hart onder de riem Timmy Van Assche

28 augustus 2020

12u45 4 Oudenburg De West-Vlaamse supportersclub van Remco Evenepoel kwam samen in haar clublokaal om de geblesseerde wielerheld een hart onder de riem te steken. De fans overhandigen Remco een knappe groepsfoto bij wijze van steun.

De feiten zijn genoegzaam bekend. Het toptalent viel tijdens de wielerronde van Lombardije in Italië in een ravijn en raakte daarbij zwaar geblesseerd. Treurnis troef natuurlijk bij de supporters, niet het minst bij R.EV 1703 West-Vlaanderen, de enige officieel erkende fanclub van de renner. De groep werd pas in juli opgestart, maar nauwelijks anderhalve maand later telt ze al 109 leden. De leden zakten af naar het supporterslokaal in Oudenburg, bistro Jakri om er een groepsfoto te nemen met enkele warme spreuken. ‘Get well soon, Remco’ en ‘je komt were, je got niet ontgoochelen, je got der stoan’. “We willen hem met deze groepsfoto en een geschenk dan ook verrassen op het moment dat hij het ziekenhuis mocht verlaten”, zegt secretaris van de fanclub Sabine Huyghe. “Dat hij niet moet geopereerd worden, is een hele geruststelling. We zijn er van overtuigd dat hij snel zal herstellen en wensen hem het allerbeste toe.”

