‘Toekomst voor Ettelgem’ in stroomversnelling na eerste bijeenkomst jury Timmy Van Assche

24 september 2020

16u41 0 Oudenburg Deze week is de jury van het WinVorm-project ‘Een toekomst voor Ettelgem’ voor het eerst samengekomen. In deze bijeenkomst worden de verschillende studiebureau’s voorgesteld, waarvan er drie zullen worden uitgekozen om een plan uit te werken voor de Oudenburgse deelgemeente.

Ettelgem, een dorpje met zo’n duizend inwoners, krijgt weldra een make-over. De stad investeert minstens 5 miljoen in wat zij noemt ‘Toekomst voor Ettelgem’. “Het karakter van het landelijke Ettelgem willen we behouden - het dorp moet een dorp blijven - weliswaar met aandacht voor de hedendaagse wensen en noden", zegt burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld). “Hiervoor werkt de stad samen met de provincie West-Vlaanderen in het kader van een WinVorm-project. Er werden meerdere studiebureau’s aangeschreven die een voorstel mochten doen. Zes hebben hier op ingetekend.”

Een jury, waarin inwoners en professionals zetelen, kwam deze week voor het eerst samen. Daarbij werden drie studiebureaus uitgekozen om het toekomstplan meer concreet te maken. “In samenspraak met alle inwoners van Ettelgem en de jury zal één studiebureau uitgekozen worden dat de toekomst van Ettelgem zal vormgeven. Dat bureau moet in december bekend zijn en krijgt vervolgens tot het bouwverlof van 2021 de tijd om een plan uit te werken. Zoals geweten zijn er heel wat prioriteiten: extra groene ruimte, betaalbare gezinswoningen, een toekomst voor het kerkgebouw en een nieuwe school”, vervolgt de burgemeester. “De afgelopen maanden organiseerden we al enkele bewonersvergaderingen, de komende weken en maanden zullen er nog vele volgen. Hun feedback is uitermate belangrijk.”