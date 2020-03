‘Skypen’ moet senioren van woonzorgcentrum Riethove uit isolement halen

18 maart 2020

14u57 4 Oudenburg Het personeelsteam van woonzorgcentrum Riethove in Oudenburg gaat bewoners helpen met het ‘skypen’ met het thuisfront. “Op deze manier kunnen de bewoners hun familie toch zien”, zegt schepen Vanhooren.

Door het bezoekersverbod kunnen bewoners van woonzorgcentra hun vrienden en familieleden niet meer zien. “Om bewoners in contact te brengen met het thuisfront laten we de bewoners kennis maken met de moderne communicatiemiddelen”, geeft schepen Romina Vanhooren (Open Vld) mee. “Zo gaan we in Riethove overdag Skype-momenten inlassen. Dankzij dit communicatieprogramma is videochat mogelijk. Familieleden, vrienden of mantelzorgers die in contact willen komen met één van de bewoners, kunnen een moment afspreken met het personeel waarop het Skype-gesprek zal plaatsvinden.” De contactpersonen ontvingen een bericht met informatie over deze nieuwe werking. Het personeelsteam voorziet ook begeleiding bij de bewoners om dit in de praktijk zo vlot mogelijk te laten verlopen.