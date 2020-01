‘Silent Cinema’ in Ipso Facto: Charlie Chaplin-film krijgt livemuziek toegestopt Timmy Van Assche

27 januari 2020

17u29 0 Oudenburg In cultuurzaal Ipso Facto staat binnenkort een opvallende opvoering gepland. Een ‘stille film’ met Charlie Chaplin wordt live van muziek voorzien.

Met ‘Silent Cinema in Concert’ halen pianist Franco Di Nitto en percussionist Jarne Claesen de stille film vanonder het stof. Twee filmklassiekers van Charlie Chaplin worden live en synchroon ondersteund met piano en percussie op de scène. Dit concert vindt plaats op zaterdag 8 februari om 20 uur in Ipso Facto. Tickets kosten 15 euro. “Dit is geen traditioneel pianoconcert, maar een boeiend evenement om jong en oud te bekoren", geeft cultuurschepen Stijn Jonckheere (N-VA) mee. “Het idee is om de ‘stomme film’ van Chaplin van live muziek te voorzien. Het geheel wordt uitgevoerd op een vleugelpiano met ritmische begeleiding en speciale effecten.” Tickets en info: 059/56.84.00 en cultuur@oudenburg.be.