‘Open Stadhuis’ hervat werking vanaf donderdag 1 oktober Timmy Van Assche

22 september 2020

20u00 0 Oudenburg Vanaf donderdag 1 oktober zal het Oudenburgse ‘Open Stadhuis’ opnieuw plaatsvinden, zoals begin 2019 werd geïntroduceerd. Zowel het schepencollege als de dienst Burgerzaken en Omgeving zullen open zijn tussen 16.30 en 19.30 uur.

Tijdens de coronacrisis waren de Oudenburgse stadsdiensten enkel bereikbaar op afspraak, zo ook het Open Stadhuis. In de maanden april en mei werden deze vervangen door een Facebook Live-sessie. “Vanaf juni heb ik opnieuw fysieke ontmoetingen laten doorgaan mits naleving van heel wat maatregelen. Nu zetten we een volgende stap en vanaf 1 oktober zullen zowel het schepencollege als verschillende stadsdiensten opnieuw consulteerbaar zijn iedere eerste en derde donderdag van de maand tussen 16.30 en 19.30 uur”, geeft burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld). mee.

Sinds de invoering van het Open Stadhuis, waarbij de diensten ’s avonds beschikbaar zijn, hebben al heel wat inwoners hiervan gebruik gemaakt. “Vooral de dienst Burgerzaken kent succes”, stelt Dumarey vast. “Heel wat mensen springen na hun werk nog snel even binnen om hun identiteitskaart te vernieuwen of een attest op te halen. Maar ook de afspraken bij de burgemeester en de leden van het schepencollege kunnen op veel succes rekenen. Per editie zijn er steeds een vijftien Oudenburgnaars die op bezoek komen.”