‘Lingerie Tine’ mag eerste verjaardag vieren Timmy Van Assche

13 september 2019

18u10 0 Oudenburg In de Dorpsstraat 37A opende Tine De Preter speciaalzaak ‘Lingerie Tine’. Precies één jaar na opening legt ze haar klanten extra in de watten.

“Zes jaar geleden zijn we met ons gezin vanuit Middelkerke in deelgemeente Roksem komen wonen. In Ettelgem, die andere deelgemeente, kochten we voor mijn man Pieter Vanhecke, die als zelfstandig technicus aan de slag is, een grote hangar. Vooraan was er echter nog ruimte vrij en begon het bij mij te kriebelen om zelf aan de slag te gaan.” Lingerie Tine in de Dorpsstraat 37A was geboren. “Ik wou een product aanbieden dat je niet zomaar online kan kopen. Mensen helpen, advies geven en mee zoeken naar het perfecte maatje; dat was mijn doel.” In de winkel kan het hele gezin terecht – jong en oud, kinderen, mannen en vrouwen. Tine biedt een ruim assortiment lingerie, ondergoed, bad- en nachtmode aan. Daarbij horen ook een ruim aanbod bh’s van cup A tot K met bijhorende slip, string of shorty. Vanaf 21 september tot en met 28 september zet Tine de nieuwe herfst- en wintercollectie en de eerste verjaardag van haar zaak in de kijker met zogenaamde ‘Shopping days’. Bij elke aankoop ontvang je 10 procent korting. De winkel gesloten op zondag en maandag, maar op zondag 28 september is ze uitzonderlijk open van 13 tot 17 uur. Alle info: 059/30 49 99 en info@lingerie-tine.be.