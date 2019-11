‘Het internet, ook uw zaak’: infosessies voor ondernemers over online marketing en e-commerce Timmy Van Assche

08 november 2019

13u31 0 Oudenburg Om de lokale ondernemers te inspireren en te ondersteunen op vlak van online marketing en e- commerce organiseert het stadsbestuur, met de steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen, twee infosessies met aansluitend een netwerkmoment.

Het motto van de campagne luidt: ‘Het internet, ook uw zaak’. De eerste sessie vindt plaats op donderdag 14 november en belichten de thema’s websites en webshops. Je komt meer te weten over de opmaak van een site, hoe je de website hoger in de ranking bij zoekmachines krijgt en hoe je een webshop uitbouwt. Op donderdag 28 november komen e-mailcampagnes en sociale media aan bod. Hoe voer je een e-mailcampagne via MailChimp en hoe zet je sociale media in als marketingtool. Ook het opmaak van nieuwsbrieven komt aan bod. De infosessies zijn gratis en voor iedereen toegankelijk, starten om 19.45 uur en vinden plaats in cultuurcomplex Ipso Facto in de Marktstraat 24. Serge Vermander van Serviceproductions begeleidt de twee infosessies. Het is mogelijk om één van de twee sessies te volgen. Om praktische redenen wordt gevraagd in te schrijven via 059/56.84.29 of lokale.economie@oudenburg.be.