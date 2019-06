‘Grootste rommelmarkt van Vlaanderen’ breidt nog verder uit Timmy Van Assche

19u21 0 Oudenburg De internationale rommelmarkt, die jaarlijks op 15 augustus georganiseerd wordt, zal een uitbreiding kennen richting de Marktstraat en het Marktplein. Zo wordt de rommelmarkt verbonden met de kermis en de horecazaken .

“We willen de verschillende activiteiten op 15 augustus zoveel mogelijk bundelen”, zegt schepen van Markten en Kermissen Romina Vanhooren (Open Vld). “Daarom maken we nu voor het eerst de link tussen de rommelmarkt enerzijds en de kermis en horeca op de markt anderzijds. Dit kan door de openstelling van de Marktstraat voor de wekelijkse marktkramers. We willen hen alle kansen bieden om op de ongetwijfeld drukst bezochte dag in Oudenburg hun producten te verkopen. Op die manier creëren we een win-winsituatie voor zowel de organisatie, de marktkramers, de kermisstandhouders als de lokale horeca.” Jaarlijks lokt het grote evenement zo’n 30.000 bezoekers en 400 standhouders naar de Arnoldusstad. De rommelmarkt heeft de grootste van Vlaanderen te zijn.