‘Droomboot’ van Lorenzo en Peter te zien in ‘Met Vier in Bed’ op VTM Timmy Van Assche

06 juni 2019

16u39 0 Oudenburg In het tiende seizoen van ‘Met Vier in Bed’ is er een opvallende rol weggelegd voor de unieke B&B van Oudenburgenaars Lorenzo en Peter langs de Vaartdijk Zuid. Het koppel laat heel Vlaanderen woensdag meekijken in hun unieke verblijf.

Droomboot. Zo heet de drijvende B&B van Lorenzo Billiet (33) en Peter Hennion (45) langs de vaart in Oudenburg. De boot telt vier strak ingerichte gastenkamers. De boot telt vier strak ingerichte gastenkamers. Ondanks de ruime, comfortabele verblijven heerst toch nog steeds het kajuitgevoel, want door de vele raampjes kijken je uit op het kanaal Plassendale-Brugge. “Het is uit enige fierheid dat we besloten om aan het VTM-programma deel te nemen”, vertellen Peter en Lorenzo. “Wij vinden dit een van de mooiste plekjes van Vlaanderen met ook nog eens een uniek B&B-concept. Het is pas in augustus vorig jaar dat we deze woonboot hebben gekocht van een Hasselts koppel, dat er zelf ook een bed & breakfast in uitbaatte. Wat er zo speciaal is aan onze accommodatie? De luxe, het comfort en de rust van de prachtige omgeving. Wie niet in het kanaal wil zwemmen, kan plonzen in ons zwembad. En we hebben ook twee sloepen, waarmee onze gasten probleemloos een tochtje op het water kunnen maken om bijvoorbeeld romantisch en gezellig te picknicken. Lorenzo maakt graag een luxueuze picknickmand, inclusief lekkere fles cava.” Lorenzo en Peter voelden zich altijd al aangetrokken tot water: ze deden vroeger tal van watersporten en trouwden zelfs op een boot. “Op het water is de enige plek waar we volledig tot rust kunnen komen”, zeggen ze. “En we wonen hier ook. Onze dichtste buur is het Spaans Tolhuisje. Samen met uitbater Peter Velle willen we hier een aantrekkelijk stukje Oudenburg creëren.” Alle info: www.droomboot.be. De aflevering is woensdag 12 juni te zien om 21.10 uur op VTM.