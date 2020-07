Zwarte Piet blijft Zwarte Piet die zich vuil heeft gemaakt in de schoorstenen in Oudenaarde Ronny De Coster

03 juli 2020

17u20 0 Oudenaarde Het is nog aan paar maanden wachten eer Sinterklaas in het land is, maar nu al staat volgens Oudenaards burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld) vast, dat de grote kindervriend uit Spanje zal vergezeld zijn van Zwarte Pieten. “We gaan de fantasie van de kinderen niet verbreken”, zegt De Meulemeester.

“In ons verhaal zijn de Zwarte Pieten de vrienden van Sinterklaas. Het zijn roetpieten, die zwarte vegen op hun gezicht hebben, doordat ze door schoorstenen zijn geklauterd. Dat verhaal willen wij in Oudenaarde aanhouden. Misschien moeten we door de huidige discussies wat toegevingen doen, maar we gaan er zeker geen groene of blauwe pieten van maken. Ze zullen zwarte vegen op hun gezicht hebben”, antwoordde de burgemeester in de gemeenteraad op een vraag van VB-oppositieraadslid Vincent Thomas.