Zorgverleners mogen in Oudenaarde voortaan parkeren voor opritten en garages Ronny De Coster

08 juni 2020

17u25 5 Oudenaarde Zorgverleners op huisbezoek bij patiënten mogen voortaan parkeren voor opritten en garagepoorten. Voorwaarde is wel, dat de eigenaar daarvoor toestemming geeft. Dat gebeurt met een zogenaamde zorgsticker, die de stad uitgeeft.

Het systeem werkt erg eenvoudig: inwoners kleven een ‘Parkeer plus Zorg’-sticker aan hun inrit en kunnen daarop aanduiden op welke momenten de parkeerplaats beschikbaar is. De zorgverlener op zijn beurt legt een ‘Parkeer plus Zorg’-parkeerkaart achter de vooruit. Die vermeldt het telefoonnummer van de zorgverlener, zodat die op eenvoudig verzoek van de bewoner de wagen kan verplaatsen.

Voorstel van oppositie

Het idee om een zogenaamde zorgsticker te voorzien, werd in december 2018 door oppositieraadslid Dagmar Beernaert (sp.a) gelanceerd in de Oudenaardse gemeenteraad en daar half januari van dit jaar nog eens herhaald door Groen-raadslid Eva Pycke. Schepen van mobiliteit Peter Simoens (Open Vld) laat weten dat de sticker er effectief komt. Een sticker of parkeerkaart aanvragen kan online via de stedelijke website www.oudenaarde.be.