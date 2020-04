Zonder mondmasker mag je Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde niet meer in Ronny De Coster

27 april 2020

17u52 0 Oudenaarde Elke patiënt of bezoeker van het Algemeen Ziekenhuis moet voortaan een een mondmasker dragen bij het betreden van het ziekenhuis.

Wie geen mondmasker heeft, kan een exemplaar koppen aan het onthaal van de kliniek. Dringende en noodzakelijke consultaties, ingrepen en onderzoeken en ook levensnoodzakelijke therapieën kunnen doorgaan als het medisch noodzakelijk is, laat het ziekenhuis weten.

Artsen van het AZO roepen op om niet bang te zijn als je medische zorgen nodig hebt. Wie twijfelt, contacteert best het ziekenhuis, om samen met de arts te beslissen of het nodig is om naar het ziekenhuis te gaan.