Zomersolden zijn succes, ondanks enkele hittedagen Lieke D'hondt

30 juli 2019

16u29 14 Oudenaarde De handelaars in Oudenaarde kunnen terugblikken op een geslaagde soldenperiode. De Mode Unie, de federatie voor zelfstandige modedetailhandel spreekt van een stijging in verkoop met twee procent ten opzichte van de vorige zomersolden.

Als het mooi weer is, hebben de mensen meer zin om te gaan shoppen. Dat blijkt uit de cijfers die Mode Unie en Unizo hebben verzameld via een enquête bij 200 modehandelaars tijdens de afgelopen soldenperiode. “Dankzij het mooie weer gingen de zomeritems vlot over de toonbank. Vooral de echte hoogzomeritems zoals topjes, rokken, sandalen, shorts en polo’s, maar ook badmode en lingerie deden het opvallend goed”, zegt Chiel Sterckx van Mode Unie. Vera De Keyzer van kinderkledingwinkel de Kinderkorf in de Neerstraat in Oudenaarde blikt ook tevreden terug op de solden. “De verkoop is dit jaar minstens even goed of zelfs licht beter dan het voorbije jaar. Al hebben we wel gemerkt dat we duidelijk minder verkopen als het echt te warm is. Naargelang het weer verkopen we ook andere stukken. Dat verschilt van dag tot dag.”

Creatief

Ook uit de enquête van Unizo in Mode Unie blijkt een dip tijdens de hittedagen. “Als de slinger te ver doorslaat en het meer dan 35 graden warm is, zien we een forse daling in verkoop, tot wel veertig procent minder. De extreme warmte houdt de consumenten dan thuis”, weet Sterckx. Mode Unie benadrukt bovendien dat heel wat handelszaken hun best hebben gedaan om creatief om te springen met de hitte. “Er zijn modezaken die hun openingsuren hebben aangepast of de deuren hebben gesloten, maar anderen hebben getracht hun klanten wat verkoeling te schenken met frisse drankjes en ijsjes of te benadrukken dat er airco is in de winkel.”

Uit een rondvraag bij enkele Oudenaardse handelaars, blijkt dat niet iedereen tevreden is met de afgelopen soldenperiode. Christel Botteldoorn van de kledingwinkel Accento in de Hoogstraat noteert geen stijging in omzet. “Ik heb mijn zaak al twintig jaar, maar de laatste tijd valt de verkoop tegen. Nu de mobiliteit in het stadscentrum is aangepast, de mensen niet meer rond de Markt mogen rijden en er minder parkeerplaatsen zijn in het centrum, merk ik dat klanten afhaken.” Een tendens die enkele handelaars en het stadsbestuur nochtans trachten te counteren met een aantal nieuwe initiatieven, zoals Zomernoten op zaterdag, de braderieën en Winterwarmte op het einde van het jaar.