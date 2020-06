Zomerse zoektocht vervangt Corpusfeesten in Welden Ronny De Coster

09 juni 2020

15u56 0 Oudenaarde Het Corpuscomité in Welden organiseert deze zomer een wandelzoektocht in het dorp. Deelmemers kunnen de toch tot eind augustus afleggen in zijn eigen “bubbel”. Er is ook een kinderversie. Het evenement vervangt de jaarlijkse Corpusfeesten, die als gevolg van de coronacrisis niet kunnen doorgaan.

Geen 39ste Corpusfeesten tijdens het laatste weekend van juni. Door de coronamaatregelen zal de Weldense wijk het voor de eerste keer sinds 1982 zonder dit traditionele buurtfeest moeten stellen. Maar het organiserende Corpuscomité bleef niet bij de pakken zitten.“Een heuse zomerzoektocht moet voor het nodige leven in de buurt zorgen”, zegt Diederik De Clercq, voorzitter Corpuscomité. “De zoektocht loopt tot eind augustus. Zo kunnen deelnemers hem afleggen op eigen tempo en wanneer het in de eigen agenda past. We hebben erover gewaakt dat iedereen kan deelnemen. De vragen zijn niet overdreven moeilijk en de hele wandelroute is maar 4,5 kilometer lang. Voor de kinderen is er ook een afzonderlijke vragenlijst.

Vragenlijst downloaden

Iedereen kan het deelnameformulier gratis downloaden op de website www.corpuswijk.org. Wie wil meedoen voor de prijzen, betaalt 5 euro bij het indienen van het formulier. Kinderen betalen slechts 3 euro. De hoofdprijs is een overnachting met ontbijt voor 2 personen in een B&B. “Met deze zoektocht willen we ondanks de afgelasting van de Corpusfeesten, iedereen toch een fijne zomer bezorgen. En met de opbrengst kunnen we onze andere activiteiten dit jaar financieren. Want hoewel ook in Spanje het coronavirus zwaar toesloeg, heeft sinterklaas al beloofd om zoals elk jaar bij elk inwoner van de Corpuswijk een pakje te brengen begin december”, meldt Diederik.