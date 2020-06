Zomerse zoektocht van KWB en stadsbestuur leert je hartje Oudenaarde kennen Ronny De Coster

24 juni 2020

15u36 3 Oudenaarde Het Oudenaardse stadsbestuur en KWB Oudenaarde lanceren samen een wandelzoektocht in het centrum van de stad. “De tocht laat je op een iets andere manier kennismaken met Oudenaarde”, zeggen Dick De Meyer van KWB Oudenaarde en burgemeester Marnic De Meulemeester.

De KWB Oudenaarde organiseert jaarlijks een wandelzoektocht in Oudenaarde. “De zoektocht is ondertussen een klassiekers geworden”, zegt Dick De Meyer van KWB Oudenaarde. “We lokken er elke zomer heel wat gezinnen en bezoekers uit gans Vlaanderen naar onze stad. Er zijn twee routes: een familiezoektocht en een zoektocht voor gevorderden, met elk aparte prijzen. Zo blijft de zoektocht voor iedereen een plezante en ontspannende uitdaging”, zegt Dick.

Gratis consumptie

Dit jaar organiseert KWB de zoekttocht niet alleen: ook de stad sluit zich gaat eraan meewerken. “We vinden de zoektocht een ideale manier voor zowel inwoners als toeristen om Oudenaarde op een iets andere manier te ontdekken. Het is een plezante, coronaproof activiteit om deze zomer met familie of vrienden te doen”, zegt burgemeester Marnic De Meulemeester. De stad moedigt deelnemers aan om na afloop in Oudenaarde een terrasje te doen. “We bieden elke deelnemer een gratis consumptie aan bij een van onze lokale horecazaken”, kondigt de burgemeester aan.

350 Oudenaardebonnen van 50 euro te winnen

Voor de inwoners uit de regio is er een extraatje”, kondigt schepen Carine Portois, bevoegd voor Lokale Economie op haar beurt aan. Naast 50 Oudenaardebonnen die in de prijzenpot gaan, zullen de stad en Oudenaarde Winkelstad nog eens 300 extra bonnen verloten: 200 gaan naar inwoners van Oudenaaarde en 100 naar deelnemers uit andere gemeenten van de Vlaamse Ardennen”, zegt Portois. De wandelzoektocht loopt van 1 juli tot 1 november. Het boekje is verkrijgbaar voor 5 euro in het infokantoor van Toerisme Oudenaarde. Meer info: visit.oudenaarde.be/zoektocht en kwb-oudenaarde.com