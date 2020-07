Zomerschool uit de startblokken met vijftig kinderen in Oudenaarde: “Voor augustus is er al een wachtlijst” Ronny De Coster

06 juli 2020

16u31 0 Oudenaarde Ongeveer vijftig kinderen zijn vandaag voor het eerst naar de zogenaamde zomerschool getrokken in Oudenaarde. “We organiseren die niet om ‘nog ‘ en ‘meer’ van de kinderen te verwachten. Ze zijn er om rust te bieden en zelfvertrouwen te geven. Het aantal deelnemers en de wachtlijst voor augustus bewijzen dat er nood is aan deze zomerschool”, zegt Leen Neirinck.

“Maar liefst 50 kinderen mochten we deze ochtend verwelkomen”, zegt Leen Neirynck. Zij is algemeen coördinator van de vzw Creafant vzw, die de vakantieschool organiseert. “Het aantal kinderen en de enorme wachtlijst voor augustus bewijzen dat er nood is aan de zomerscholen. 75 kinderen hebben zich voor augustus al aangemeld. Aangezien er slechts 42 plaatsen zijn, is er zeker nood aan uitbreiding. Caroline Vandendriessche, algemeen directeur van KBO scholen, heeft de aanvraag vandaag al doorgestuurd. “Alles moest snel gaan, want er was maar een korte voorbereidingsperiode van 3 weken. Via een zogenaamde zorgfiche die wij opstelden voor de school, hebben we de noden van de kinderen in kaart gebracht. De focus van onze zomerschool ligt op het proces dat de kinderen hebben afgelegd, niet op het resultaat. Ons doel is om samen te kijken hoe we de moeilijkheden die de kinderen ondervinden kunnen aanpakken. Daarom hebben we ook aan de ouders een fiche gegeven, waarop ze enkele talenten of karaktertrekjes van het kind mochten noteren. Want als je vanuit het talent van het kind vertrekt, kan je heel veel bereiken”, weet Leen. “We ondersteunen de kinderen op vlak van taal en wiskunde en door de speelse omkadering willen we de kinderen ook socio-emotionele begeleiding geven”, legt ze uit.

Tegenstanders

Leen beseft dat de zomerscholen ook veel tegenstanders hebben. Maar dat leggen we even naast ons neer. De zomerscholen zijn er niet om ‘nog ‘ en ‘meer’ van de kinderen te verwachten. Ze zijn er om rust te bieden en zelfvertrouwen te geven. We zijn met 8 enthousiastelingen aan het werk. Het is topteam dat elk kind wil laten groeien naar een zelfzeker persoon”, besluit ze. De zomerscholen in Oudenaarde zijn een samenwerking tussen Creafant vzw en de Oudenaardse KBO-scholen. Meer praktische info staat op www.creafant.be