Zo zal het vakantiepark van Roompot aan Donk in Oudenaarde eruit zien: “Niet alleen gezinnen, ook groepen fietsers en andere sporters zullen zich hier thuis voelen” Ronny De Coster

13 augustus 2020

11u03 24 Oudenaarde Roompot start in het voorjaar van 2021 met de bouw van het aangekondigde vakantiepark aan de Donk in Oudenaarde en verwacht er zijn eerste gasten enkele maanden later. Er komen 128 vakantiewoningen en ark shelters op het water. Roompot mikt niet alleen op gezinnen, maar ook op groepen fietsers en andere sporters die een vakantie in de Vlaamse Ardennen willen doorbrengen.

In totaal komen er op het park 128 lodges, vakantiewoningen en zogenaamde ark shelters die deels direct aan het water zijn gelegen en zo voor een unieke beleving moeten zorgen. “Hiervan voorzien we 35 vier- en 42 zespersoonslodges, waarvan verschillende speciaal ontworpen voor gasten met kinderen en andere met infraroodsauna en stortdouches”, zegt Baptiste van Outryve, woordvoerder van Roompot.

Huisjes boven het water

Opmerkelijk worden vooral de 23 ark shelters waarvan een deel op palen boven het water staan in het midden van het park. “Die minimalistische en duurzame woningen in Scandinavische stijl bieden alle comfort en moderniteit aan hun vier gasten, terwijl zij zich door de grote glaspartijen onmiddellijk één met de natuur voelen. We bouwen verder ook 13 twaalfpersoonswoningen, 2 veertienpersoonswoningen, aangepast voor andersvaliden en 13 woningen voor zestien personen. De Vlaamse Ardennen zijn namelijk een trekpleister voor groepen fietsers en sportclubs die vaak op zoek zijn naar een leuke en aangename vakantiewoning waar zij samen een leuke tijd kunnen doorbrengen. Bij het uittekenen van de vakantiewoningen en de inrichting van het park hebben we veel aandacht besteed aan de verwachtingen van gasten die het park in Oudenaarde verwacht aan te trekken. Zo krijgen de vakantiewoningen allemaal een mooie opberg- en wasplaats voor de fietsen van de gasten. We weten dat zij hun fiets na een rit in de Vlaamse Ardennen willen poetsen en onderhouden voor ze die veilig kunnen stallen”, motiveert van Outryve.

Ook in het nieuwe centrumgebouw van het park voorziet Roompot veel plaats voor fietsers. Naast de receptie en fietsvriendelijke horeca voorziet het een shop voor wielrenners.

Samenwerking met The Outsider

Roompot zal ook samenwerken met The Outsider, die aan de Donk nu al meer dan zestig verschillende outdoor-activiteiten aanbiedt. Op basis van de al verkregen vergunningen en lopende aanvragen verwacht Roompot begin 2021 met de aanleg van het park te kunnen starten. De eerste gasten worden een paar maanden later verwacht.

“We hebben nog geen volledig zicht op de totale tewerkstelling van het park, maar het staat vast dat de komst van Roompot in Oudenaarde niet alleen de locatie aanzienlijk zal opwaarderen, maar dat het park ook voor directe en indirecte tewerkstelling zal zorgen”, bedenkt Van Outryve.

Dankzij de goede samenwerking met het stadsbestuur, de juiste architecten en een duidelijk concept voor het park, kunnen we voluit gaan voor de realisatie van de mooiste vakantieplek van de Vlaamse Ardennen Jurgen van Cutsem, ceo van Roompot

“We kijken uit naar de opening van het park in 2021, zegt Jurgen van Cutsem, ceo van Roompot. “We hebben deze fantastische locatie in de absolute hoofdstad van de Vlaamse Ardennen al lang op het oog. Dankzij de goede samenwerking met het stadsbestuur, de nodige vergunningen, de juiste architecten en een duidelijk concept voor het park, kunnen we voluit gaan voor de realisatie van de mooiste vakantieplek van de Vlaamse Ardennen. Het park is bovendien de perfecte aanvulling op ons huidig aanbod in België, dat erg populair is bij een Belgisch maar ook internationaal publiek”, weet Van Cutsem.

Burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld) ziet de Nederlandse vakantieaanbieder graag neerstrijken op de voormalige kampeersite en twijfelt er niet aan dat het project een toeristisch succes wordt. “Met de bouw van dit nieuw park aan de Donk op wandelafstand van het centrum van onze stad wordt dit vakantiepark “the place to be” voor wie wil genieten van een rustgevende en deugddoende vakantie in een groene omgeving.

Woningen te koop

Roompot zal de vakantiewoningen in Oudenaarde vanaf dit najaar ook aan particuliere investeerders te koop aanbieden. Wie interesse heeft, kan zich hiervoor al inschrijven op deze pagina .