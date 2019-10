Zo zal de vernieuwde bibliotheek in Oudenaarde eruit zien Belevenisbibliotheek met glazen inkomsas en ruimte voor een kopje koffie Ronny De Coster

01 oktober 2019

18u17 6 Oudenaarde De stedelijke openbare bibliotheek in Oudenaarde krijgt een make-over. De uitleendienst wordt een belevingsbib waarin de collecties. literatuur, film, muziek en nieuwe media centraal staan”, voorziet cultuurschepen Stefaan Vercamer (CD&V). Kostprijs: 767.910 euro.

Het stadsbestuur heeft Architectenbureau Knap uit Ronse aangesteld om de bibliotheek in het Vleeshuis aan de Markt helemaal te vernieuwen.

Het ontwerp voorziet de bouw van een glazen inkomsas aan de buitenkant. Van daar komt de bezoeker terecht in een leescafé. De balie bevindt zich daarachter en helemaal achteraan op de gelijkvloerse verdieping, waar nu de dvd-afdeling is, komt de kleuterbibliotheek. Ook die wordt opgevat als een belevingsruimte.

Jeugdbibliotheek

De jeugdbibliotheek blijft in de kelderverdieping, maar verhuist er naar de achterkant. Naast gewone boekenrekken komen er ook zogenaamde boekenbomen: ronde kasten die rond een paal zijn gebouwd.

Op de eerste verdieping blijft de volwassenenafdeling. Het uitleenmateriaal wordt er niet langer in lange rekken aangeboden, maar in meubelen die dwars over de zaal staan. Poëzie krijgt een afzonderlijk stekje en ook twee stille studieplekken komen op de eerste verdieping. Non-fictie staat nog een verdieping hoger en daarboven komen een foyer, een voordrachtruimte en podium.

Kopje koffie drinken

“We willen de mensen het gevoel geven dat ze welkom zijn. De hele bib wordt een aangename lees- en ontmoetingsplaats in een eigentijds kader, waar je bij een kopje koffie rustig kan lezen en vertoeven. Het wordt een bib waar je, naast boeken ontlenen en lezen ook van alles kan beleven en meemaken”, vat cultuurschepen Stefaan Vercamer (CD&V) het opzet samen.

Uitwijken naar Bisschoppenkwartier

Het bestek is maandag door de gemeenteraad goedgekeurd. “Tegen het einde van het jaar hopen we een aannemer aan te stellen, zodat de werkzaamheden in de loop van volgend jaar kunnen starten. Ze zullen ongeveer een jaar duren”, voorziet Vercamer. Tijdens de werkzaamheden in het Vleeshuis verhuist de bibliotheek vermoedelijk naar het Bisschoppenkwartier nabij het ziekenhuis. “Een beperkt deel van de collectie zal naar daar verhuizen. Men zal daar ook boeken kunnen binnen brengen en boeken bestellen die niet in de beperkte collecte aanwezig zijn. Door naar het Bisschopskwartier te verhuizen, kunnen we sneller vooruit met de werkzaamheden”, legt Vercamer uit.

Groen: “Gemiste kans”

Niet iedereen is onder de indruk van de plannen voor de vernieuwing van de bibliotheek. “De stad heeft hier een kans laten schieten om eens out of the box te denken”, vindt oppositieraadslid Elisabeth Meuleman (Groen). “Waarom blijven vasthouden aan het Vleeshuis? Dit is en blijft een veel te kleine locatie waar je beperkt blijft qua mogelijkheden. Veel beter was het geweest om de bibliotheek te verhuizen naar de Brandwoeker. Ik zou het veel interessanter gevonden hebben om die locatie uit te bouwen als een echte culturele site”, reageert Meuleman op de plannen.

De verbouwing van de bibliotheek aan de Markt zal 734.358 euro kosten. Voor de vernieuwing van het meubilair voorziet de stad een budget van 33.552 euro.