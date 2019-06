Zingemnaar Ronin Vispoel wint scholentriatlon aan Donkvijvers Oudenaarde André Marlier

25 juni 2019

11u28

Bron: André Marlier 0

Dees Naessens was ook dit jaar de drijvende kracht achter de organisatie van de triatlon voor de 5e jaars van de sportschool verbonden aan het Bernardustechnicum. Er diende 400 meter gezwommen, 20 km. gefietst en 5 km gelopen te worden door de 40 deelnemers in en rond de Donkvijvers. Bij de jongens haalde de in wielermiddens bekende Ronin Vispoel uit Zingem het van een andere wielrenner, Axandre Van Petegem uit Oudenaarde, en Zingemnaar Gauthier Bougnon. Kimsy De Schanfeleire uit Edelare won bij de meisjes voor Alyssa Schoonackers uit Etikhove en de Horebeekse Alyssa Beyaert .