Zevendejaars Winkelbeheer en Etalage van Bernardustechnicum baten smakelijke winkel uit in Oudenaarde Ronny De Coster

07 november 2019

17u47 0 Oudenaarde Alles draait om bier en chocolade in het winkeltje dat de leerlingen van het zevende jaar Winkelbeheer en Etalage van het Bernardustechnicum aan de Hoogstraat in Oudenaarde hebben geopend. “Hier leren we ondernemen en met de opbrengst steunen we een goed doel”, zeggen Ewoud Vermeulen en Dylan De Ruyver, die het twaalfkoppige team aanvoeren.

“Om te bepalen welke producten we best zouden verkopen, hebben we eerst wat marktonderzoek gedaan. En hoewel Oudenaarde een bierstad is, bestaat hier eigenlijk nog geen winkel die zich toespitst op de verkoop van streekbieren. Dat gat in de markt zien wij als een opportuniteit”, zegt Ewout Vermeulen.

Fond of Beer, zo heet de winkel die de twaalf leerlingen tot mei volgend jaar zullen uitbaten. “De naam heeft een dubbele bodem: “fond of beer’ betekent letterlijk “gek op bier”, maar fond is ook de afkorting van fondant, de pure chocolade. En chocolade is het tweede product dat we in onze winkel aanbieden”, licht Dylan De Ruyver toe.

Ten voordele van Heuvelheem

Voor het eerst werkt een leerwinkel van Bernardustechnicum niet met aandeelhouders die op het einde van het schooljaar een dividend uitgekeerd krijgen. “Wij werken met een goed doel. De integrale winst van onze onderneming gaat naar het zorgcentrum Heuvelheem, dat zorg en ondersteuning biedt aan personen met een beperking”, kondigt Dylan aan.

Fond of Beer bevindt zich aan de Hoogstraat 24 in Oudenaarde en is open elke werkdag van 9.30 tot 17 uur.