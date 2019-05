Zevende Bierloop Franka Bogaert steunt drie goede doelen Ronny De Coster

23 mei 2019

20u31 0 Oudenaarde De zevende editie van de bekende Bierloop/ Bierwandel Franka Bogaert vindt dit jaar plaats voor drie goede doelen: atletiekclub KASVO, zwemclub Ozeka en het Netwerk Levenseinde.

De tocht voor joggers en wandelaars vindt plaats op zondag 2 juni op de Finse piste in Oudenaarde. Er is vrije start tussen 8 en 13 uur. Per rond verdient de deelnemer een bierbonnetje. Voor kinderen is er frisdrank.

Op vrijdag 31 mei en zaterdag 1 juni vindt op dezelfde lokatie het grote eetfestijn bij het sportevenement plaats. Op het menu: balletjes in de tomatensaus of vol-au-vent.

Er is ook een alternatieve schotel. Kaarten voor het eetfestijn kosten 15 euro (10 euro voor kinderen tot 12 jaar). Reserveren kan op het telefoonnummer 0496/10.87.82 of per mail naar franka.bogaert@hotmail.com.