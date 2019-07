Zes- tot achtjarigen leven zich uit op legerkamp aan de Donk Lieke D'hondt

19 juli 2019

15u59 0 Oudenaarde Wie afgelopen week ging wandelen aan de Donk in Oudenaarde heeft ze ongetwijfeld gespot: een groep zes- tot achtjarigen in legeroutfit, aan het marcheren of druk aan het spelen. Ze namen er deel aan het legerkamp van The Outsider en ze beleefden een topweek.

De stoere jongens en straffe meiden waanden zich vijf dagen lang in het leger. Een Russische spion was in de buurt gesignaleerd en het was hun taak om de Russen opnieuw te verdrijven. Een opdracht waar de soldaatjes met glans in geslaagd zijn. “We moesten deze week niet alleen vechten tegen de Russen, we hebben ook met een boot gevaren, we mochten legerkledij aantrekken en we hebben leren marcheren”, vertellen de kinderen enthousiast.