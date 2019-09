Zes maanden cel gevorderd voor vrouw die cannabis wil binnensmokkelen in gevangenis LDO

30 september 2019

12u22 2 Oudenaarde Een 35-jarige vrouw uit Diksmuide riskeert een celstraf van zes maanden en een boete van 16.000 euro omdat ze in 2017 heeft geprobeerd cannabis binnen te smokkelen in de gevangenis.

Tijdens het familiebezoek bij haar vriend had ze de cannabis bij, maar ze werd betrapt nog voor ze de drugs kon doorgeven. In de correctionele rechtbank van Oudenaarde legde de vrouw maandag uit dat ze ondertussen definitief gebroken heeft met haar verleden. Omdat ze in 2016 al eens veroordeeld is voor het binnensmokkelen van drugs, riskeert ze wel nog een zware straf. De rechter zal op 28 oktober het vonnis klaar hebben.