Zes coronabesmettingen bij KSV Oudenaarde: eerste competitiematch uit bij FC Gullegem wordt uitgesteld Hans Fruyt

17 september 2020

12u54 0 Oudenaarde Na Wetteren-Merelbeke wordt ook Gullegem-Oudenaarde uitgesteld. Deze week werden de spelers van Oudenaarde getest op corona. Nadat vorige week de ploegafgevaardigde en materiaalmeester in quarantaine moesten. Zes spelers zijn besmet. Eén van hen heeft lichte koorts en hoofdpijn.

Covid-19 krijgt steeds meer vat op het amateurvoetbal. In tweede nationale A werden deze week bij FC Merelbeke diverse besmettingen vastgesteld. Ook bij KSV Oudenaarde werd dat gevreesd nadat vorige week al twee mensen uit de entourage positief testten op corona. Ook een speler testte positief en miste de bekermatch bij FC Ganshoren. Uit voorzorg werd intussen iedereen getest en werd de geplande dinsdagavondtraining geschrapt. “We mochten niet trainen en zouden dat gezien de omstandigheden ook niet gedaan hebben”, benadrukt trainer Stefan Leleu. “Uit de testen blijkt dat zes spelers een besmetting opliepen. Wat betekent dat we minstens tot volgende week woensdag niet mogen trainen. Iedereen die nu negatief was ondergaat begin volgende week een tweede coronatest. Zijn die testen nog steeds negatief kunnen we volgende week donderdag de trainingen hervatten.”

De resultaten van de coronatesten bij de spelers raakten de voorbije dagen en uren met mondjesmaat bekend. Indien het aantal besmettingen minder was geweest dreigde trainer Leleu voor de openingsmatch van zaterdagavond bij Gullegem een keepersprobleem te hebben. Sören Dutoit is met een letsel aan de achillespees maanden buiten strijd. De huidige titularisdoelman Gillian Verbrugge is besmet. Indien ook Zeb Van Gerven, de doelman die in extremis aangetrokken werd, positief testte had Leleu geen keeper meer in zijn kern. “Van de zes besmette spelers vertoont slechts één de symptomen”, gaat de Oudenaardse trainer verder. “In de vorm van lichte koorts en hoofdpijn, maar intussen gaat het met hem al beter. Als we volgende week donderdag weer mogen trainen gaan we op zaterdag 26 september onze eerste thuismatch tegen Menen zeker afwerken.”

Thisbe

En toch is er ook een heuglijke gebeurtenis bij KSV Oudenaarde. Jesse Martens, al jarenlang vaste waarde bij de geelhemden en drager van de aanvoerdersband, werd woensdagvoormiddag voor het eerst papa. Zijn vriendin zette dochtertje Thisbe (naam uit de Griekse mythologie) op de wereld. Het gezinnetje mocht woensdagavond al het ziekenhuis verlaten.