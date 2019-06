Zelf aan de slag om te achterhalen wat skeletten in Ename “te vertellen” hebben Ronny De Coster

03 juni 2019

14u56 0 Oudenaarde Op de Provinciale erfgoedsite van Ename leren (groot)ouders en hun kinderen tijdens de Archeologiedagen op geslacht, leeftijd, doodsoorzaak, levenswijze af te leiden uit skeletten.

Eeuwenoude skeletten hebben veel vertellen. De provinciale erfgoedsite Ename onthult de geheimen van archeologisch menselijk botmateriaal in workshops voor kinderen van 8 tot 14 jaar en een pop-uptentoonstelling. Historica Marga Bonte vertelt over haar werk met de archeologische resten die in de kerk van Ename en op de abdijsite opgegraven zijn. Ze registreert en verpakt ze volgens de hedendaagse normen. Want de kennis over het bewaren van menselijk botmateriaal in een erfgoeddepot is enorm geëvolueerd.

Je kan ook een rondleiding volgen in de Sint-Laurentiuskerk, waar een minitentoonstelling loopt over de Ottoonse fresco’s en waar kinderen gipsen kunstwerkjes maken.

Dr. Jessica L.A. Palmer vertelt hoe zij skeletten bestudeert als de meest directe bron over het leven in het verleden. Ze neemt de aanwezigen mee naar Aalst na de middeleeuwen. Hoe was het om er te leven en te sterven? Wat at men zoal en wat voor ziekten kreeg men? Wie werd waar begraven en waarom?

Op meer dan 50 plaatsen

Het hele programma voor de Archeologiedagen in Ename van 15 en 16 juni staat op de website http://www.pam-ov.be/content/archeologiedagen-2019.

En naast Ename zijn er nog meer dan vijftig andere plaatsen in Vlaanderen waar op de Archeologiedagen iets te beleven valt. Het volledig overzicht staat op www.archeologiedagen.be.