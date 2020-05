Zeer gedisciplineerde zevendejaars kregen de primeur voor de heropening van GO! Atheneum Oudenaarde Ronny De Coster

15 mei 2020

12u50 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. Oudenaarde Het GO! Atheneum in Oudenaarde liet vrijdag de zevendejaars van de beroepenafdeling in de Bergstraat als eersten de terugkeer maken naar school. “Dankzij hun discipline en een goede voorbereiding door ons team heeft iedereen de test goed doorstaan”, zegt schoolhoofd Ann Van Landuyt.

Met gekleurde polsbandjes deelde de school de 35 zevendejaars van de opleidingen Carrosserie, Hout, Zorg, Elektriciteit, Kantoor en Verzorging bij hun aankomst op in afgescheiden groepen. Voor het wassen en ontsmetten van de handen had de school zelf buiten een installatie gebouwd.

“Ons team leerkrachten was goed voorbereid en de leerlingen gedragen zich zeer gedisciplineerd. Ze zijn zich kennelijk goed bewust van de situatie. Daardoor heeft het systeem goed gewerkt. Wij gaan dat ook toepassen als volgende week de zesdejaars BSO in de Bergstraat en de week daarop de laatstejaars van ASO en TSO in de Fortstraat starten”, voorziet Ann Van Landuyt.