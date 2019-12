Zaal Harmonie in Oudenaarde wordt sfeervolle winterbar met optredens in de eindejaarsperiode Ronny De Coster

11 december 2019

17u04 0 Oudenaarde Wim Merchiers tovert Zaal Harmonie in Oudenaarde om tot een stijlvolle winterbar, waar de komende weken tien verschillende activiteiten plaatsvinden. Eén van de hoogtepunten is al voor zaterdag 14 december voorzien: dan spelen The Kids een concert.

“‘Met een winterbar bedoel ik niet een houten kerstchalet met après-skideuntjes, maar een stijlvol ingerichte Christmas-zaal met tal van feestjes en concerten die je een warme winter moeten bezorgen”, vat Wim Merchiers het ‘concept’ samen dat hij, Tom Moerman en Maarten Galland hebben uitgewerkt.

The Kids

Vrijdagavond vormt de stemmige zaal al het decor voor de Warmste Afterwork, georganiseerd door Samsonite. Zaterdag treedt de Vlaamse punkband The Kids er op, die vooral in de jaren zeventig en begin jaren tachtig furore heeft gemaakt. Er is daarna ook een afterparty met dj Boo-Lee. Tickets kosten 15 euro. Tien Ton Vuist live en een afterparty met The Dilly Boys & Monsieur staan op vrijdag 20 december op het programma. De populairste Oudenaardse dj’s Bock & Balls en Mojo! stoppen ermee en spelen op 21 december hun ‘uitvaart’. Tickets kosten 5 euro.

Op Kerstmis zorgen Funky X-Mass Marty, met Troubleman aka TLP, Lengah en Creator, voor de muziek. Op 27 en 28 december is er een gratis Grand Kaffee Hyppo met Major J All Night Long, William LG Branch solo - Febe & The Fuzz.

Oudejaarsavondfuif

“Onze oudejaarsavondfuif is bijna uitverkocht”, zegt Merchiers. “We houden wel een vijftigtal kaarten die we niet vooraf verkopen, maar wel vanaf 1 uur”, voorziet de organisator. De overgang van oud naar nieuw gebeurt in Zaal Harmonie met muziek van Shizzle Le Sauvage, Monsieur & The Funky Bastards. Op 2 januari vindt de Nacht Van Ambtenaren plaats en Dirk Stoops en Monsieur spelen op de nieuwjaarsreceptie van 3 januari.

Het hele programma en tickets zijn te vinden op www.harmonieoudenaarde.be