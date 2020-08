Youtubers rijden Ronde van Vlaanderen na vijftig dagen voorbereiding: “Een loodzware dag” Lieke D'hondt

16 augustus 2020

18u02 0 Vlaamse Ardennen De Ronde van Vlaanderen rijden na slechts 50 dagen voorbereiding, dat is de straffe stunt die de Nederlandse Youtubers Bas Tietema, Josse Wester en Devin van der Wiel zondag hebben volbracht. Na 247 kilometer puffen en zweten bereikte het trio de finishlijn in Oudenaarde.

Ex-profrenner Bas Tietema houdt wel van een uitdaging. In 2019 infiltreerde hij zonder accreditatie in het Tour de France-circus om er allerlei opdrachten uit te voeren voor zijn volgers. Nu was de tijd rijp voor een nieuwe uitdaging: de Ronde van Vlaanderen. Hij trommelde zijn vrienden Josse Wester en Devin van der Wiel op om mee te fietsen. Alleen hebben zij niet zoveel ervaring op de fiets, Devin stapte pas 50 dagen geleden voor het eerst op een koersfiets. “Het is een loodzware dag, want de Ronde van Vlaanderen is een pittige tocht”, vertelt Bas. “Vooral de combinatie van de verschillende hellingen en dan zeker de Koppenberg en de Paterberg zijn het lastigst, vooral voor Devin. Daar komt ook nog eens de afstand bij. Een rit van meer dan tweehonderd kilometer is altijd zwaar, of je nu prof bent of amateur.” De drie renners hebben zich wel zo goed mogelijk voorbereid en hebben 50 dagen getraind als profs. “Bij de laatste inspanningstest bleek dat we alle drie tussen 15 en 30 procent verbeterd zijn. We hebben dus stappen gemaakt en het maximale gehaald uit onze 50 dagen voorbereiding.”

Geen publiek

Omdat het trio de Ronde van Tietema rijdt in volle coronacrisis, kunnen ze niet rekenen op veel supporters langs de kant van de weg. “Dat is wel jammer, maar we moeten rekening houden met de veiligheidsvoorschriften rond corona”, zegt Bas. Hier en daar zien we wel enkele fans die de Youtubers aanmoedigen. Ook via de sociale media was de tocht de hele dag te volgen. Het resultaat zal ook te zien zijn op het Youtubekanaal van Bas Tietema.