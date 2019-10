Yoga, muziek en spelletjes: Bernardustechnicum Oudenaarde trapt Rode Neuzen-acties af Ronny De Coster

22 oktober 2019

12u05 1 Oudenaarde Bernardustechnicum Oudenaarde heeft dinsdag de aftrap gegeven van zijn actie voor Rode Neuzen Dag. De school organiseert de komende weken yoga, muziek op de speelplaats, spelletjes en Challenge Day.

Op de startdag van de benefiet die Bernardustechnicum Oudenaarde organiseert, luisteren de leerlingen naar Brenda Froyen. Zij is de auteur van het boek ‘Kortsluiting in mijn hoofd’. Brenda Froyen geeft deze lezing om het taboe rond geestelijke gezondheidszorg te doorbreken en om te ijveren voor een meer humane psychiatrie.

“Het is de 4de keer dat onze school zich zal engageren voor Rode Neuzen Dag. De acties worden gedragen door leerkrachten, opvoedend personeel en de leerlingenraad”, zegt Jozefien Vanquickenborne.

“In november zal de leerlingenraad op de campussen Bron, Hoogstraat 10 en Gelukstede van onze school middagactiviteiten organiseren zoals yoga, muziek op de speelplaats en spelletjes Zo wil het Bernardustechnicum zich toeleggen op het welzijn van onze leerlingen”, kondigt Jozefien aan.

Challenge Day

Apotheose van de acties voor Rode Neuzendag in Bernardustechnicum wordt de zogenaamde Challenge Day op maandag 25 november in de Qubus. “Ongeveer 100 leerlingen van het 4de jaar mogen deelnemen aan het bekende concept Over De Streep. Challenge Day is een dag vol beweging, spelletjes, praatrondes en emotie waarin sterk rond bewustzijn, gelijkheid en herkenbaarheid wordt gewerkt. Daardoor ontstaat op natuurlijke wijze respect en betrokkenheid. Die activiteit werd door de school gewonnen, omdat ze sinds vorig schooljaar officieel erkend is als Rode Neuzen School”, legt Jozefien uit.